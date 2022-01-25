Минцифры: данные пользователей приложения «Госуслуги СТОП коронавирус» в безопасности

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций оперативно организовало проверку по факту сообщений об утечке данных из приложения «Госуслуги СТОП коронавирус». Угроз для безопасности личных данных пользователей нет. Об этом сообщает ТАСС.

«В самой базе приложения персональные данные граждан не содержатся. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что база QR-кодов миллионов вакцинированных россиян из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» якобы появилась в продаже на одном из форумов в даркнете.

Также сообщалось, что полученные образцы содержали десять тысяч строк — первые буквы фамилий и имен, даты рождения, часть номера паспорта и другие данные пользователей. Владелец «утечки» заявил, что планирует продать полученные данные «за нереальные $100 тысяч».