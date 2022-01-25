Голодная российская блогерша съела невкусный суп и расстроилась

Российская блогерша Арина Кузьмина, называющая себя коучем по здоровому образу жизни, рассказала подписчикам в Instagram о том, как героически съела невкусный суп. Внимание на 13 сторис в аккаунте девушки обратил Telegram-канал «Антиглянец».

В коротких видеороликах Кузьмина рассказала, как пришла в заведение пообедать и заказала томатный суп. «Я большой фанат супов, особенно томатного, всегда заказываю. И зимой так хочется чего-то теплого», — написала она.

Однако позже блогерша констатировала, что расстроилась из-за вкуса супа. «Без специй, без соли, из консервированных томатов, с характерной для них кислинкой. Совсем не то, чего хотелось и чего я ожидала», — уточнила Кузьмина. Однако блогерша решила доесть блюдо, указав на то, что была голодна.

В одной из сторис после обеда Кузьмина посчитала, что человек, в отличие от животных, «может контролировать свои инстинкты». Блогерша заключила, что в будущем намерена поступать иначе: «Если не вкусно — лучше попросить заменить или улучшить».

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