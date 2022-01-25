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Раскрыта цена складного смартфона от Google

Источники 9to5Google назвали время выхода складного Google Pixel Notepad

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Google

Складной смартфон Google Pixel Notepad планируют продавать по цене в $1399 (около 110 тыс. руб. по текущему курсу). Как сообщает 9to5Google со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, смартфон должен выйти во всем мире до конца 2022 года.

По их словам, стоимость гаджета с гибким дисплеем будет ниже, чем у похожего смартфона от Samsung — Galaxy Z Fold. Источники уточнили, что это целевая цена, которая может быть изменена в преддверии презентации.

Источники рассказали, что складной Pixel больше похож на Find N от Oppo, чем на Fold от Samsung. Гаджет будет работать на чипе Google Tensor, но не будет использовать 50-мегапиксельный сенсор, как у Pixel 6.

Ранее сообщалось, что Google рассматривала название Logbook для складного смартфона. Также источники отмечали, что у новинки будет почти квадратное соотношение сторон.

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