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«Омикрон» вызвал взрывной рост цен на фейковые сертификаты о вакцинации

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В конце декабря – начале января цены на поддельные COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов выросли в несколько раз, говорится в исследовании ИБ-компании Check Point Research, поступившем в «Газету.Ru».

«Самый резкий скачок цен мы чаще всего наблюдали в США и Европе, преимущественно в Великобритании. Цены в России выросли так же резко. Нам называли стоимость между $75 и $500», – заявил эксперт по безопасности Check Point Software Technologies Лиад Мизрахи.

В первой половине 2021 года вскоре после первого объявления о введении сертификатов о вакцинации в ряде стран поддельные сертификаты и результаты ПЦР-тестов обычно стоили до $100. Теперь документы стоят от $200-600, то есть такая услуга на черном рынке подорожала примерно в 6 раз, отметили эксперты.

Они связывают эти тенденции с распространением штамма «омикрон». За последние несколько недель торговля поддельными сертификатами активизировалась, поскольку страны по всему миру принимают или ужесточают меры по контролю распространения нового штамма.

Подробнее о ситуации с поддельными сертификатами — в материале «Газеты.Ru».

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