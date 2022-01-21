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В России заблокировали популярный VPN-сервис

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Российские пользователи сервиса TunnelBear VPN сообщили о его блокировке. Первым на жалобы обратил внимание Telegram-канал Код Дурова.

Отмечается, что сайт проекта заблокирован на территории Российской Федерации с 2021 года. При этом VPN-сервис до недавнего времени оставался активным благодаря функции GhostBear, которая позволяла обходить государственную блокировку.

В августе 2021 года Центробанк направил российским банкам письмо с предупреждением о возможности блокировки Роскомнадзором нескольких сервисов, среди которых был TunnelBear. В письме ЦБ попросил указать наименование используемого банками VPN-сервиса процесс, для которого он нужен, а также IP-адреса, где он применяется.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что европейские операторы связи начали блокировать аналог VPN от Apple под названием Private Relay из-за того, что он может подорвать «европейский цифровой суверенитет».

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