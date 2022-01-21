Instagram скроет от пользователей часть контента

Instagram будет скрывать от пользователей потенциально опасный контент, сообщает Mashable.

Instagram предпримет более решительные действия против постов, содержащих оскорбления, проявления ненависти и призывы к насилию. Подобные публикации будут отображаться ниже всех положительных и нейтральных постов в ленте или в конце списка всех сторис.

Отмечается, что эти изменения повлияют на показ отдельных публикаций и никак не затронут продвижение самих профилей.

В прошлом году в Instagram начали активную борьбу с агрессивно настроенными пользователями, навсегда блокируя их аккаунты. Это произошло после того, как в Великобритании футболисты подверглись расистским оскорблениям из-за поражения в матче.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Instagram стали доступны «Аватары», которая позволяет создавать персонализированный аватар — аналог Memoji на гаджетах Apple.