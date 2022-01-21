Эксперт объяснил, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности

Прекращение сотрудничества России и США в сфере кибербезопасности может привести к гонке вооружений в этой области. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

«Диалог с США по кибербезопасности — это, как ни странно, в первую очередь диалог военных, и основной риск разрыва сотрудничества в том, что мы можем получить очень изощренную гонку вооружений в этом специфическом пространстве», — объяснил он.

По словам Коростелева, в случае разрыва отношений России и США не поменяется сфера борьбы с киберпреступностью, так как он «в первую очередь про стратегическую стабильность».

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США проект новых санкций, в котором, среди прочего, предложил прекратить расходовать деньги на переговоры по кибербезопасности, пока не прекратятся атаки на американские ведомства.