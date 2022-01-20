Xiaomi отреагировала на сообщения о браке в камерах своих смартфонов

Российское представительство китайской компании Xiaomi прокомментировало случаи брака в Xiaomi 12, сообщает mobiletelefon.ru. Ранее главный редактор портала Евгений Макаров обнаружил, что камеры всех смартфонов линейки запотевают при смене температуры.

«Пока упомянутую проблему мы видим только в обзорах российских блогеров. Несмотря на то, что речь идет об устройствах для китайского рынка, мы с максимальной серьезностью восприняли отзывы лидеров мнения и передали их в штаб-квартиру для изучения. В настоящий момент на рынке, для которого предназначены устройства, проблемы с запотеванием камеры выявлено не было», — сообщили Xiaomi Russia.

Макаров рассказал, что располагает информацией по меньшей мере о 15 смартфонах с такой проблемой в России. Он также заявил, что «в Китае в курсе ситуации» и проводят собственное расследование, включая проверку условий сборки на заводе.

На данный момент неизвестно, решается ли проблема появления конденсата под стеклом камеры «в домашних условиях» или является неисправимым браком.

В скором времени должен состояться глобальный анонс смартфонов — на данный момент доступны только китайские версии. Макаров также предположил, что в связи с релизом первые партии Xiaomi 12 могут быть собраны по старым технологиям, из-за чего пользователи европейского и российского рынков могут также столкнуться с браком.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что очередное обновление сломало популярную модель смартфона Xiaomi.