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В США заявили о планах ввести новые ограничения против России

Reuters: США могут запретить производителям чипов экспортировать продукцию в РФ из-за Украины

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Американское руководство предупредило местные компании по производству чипов, что в отношении России могут быть введены новые экспортные ограничения, в случае ее «нападения» на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо главы американской Ассоциации полупроводниковой промышленности, разосланное по итогам переговоров чиновников из Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома с представителями ассоциации.

По данным агентства, во время встречи СНБ заявил, что в Вашингтоне активно рассматривают все варианты развития событий.

«Мы очень ясно дали понять, что США с союзниками и партнерами рассматривают целый спектр вариантов на случай дальнейшего вторжения РФ на Украину», — сказали Белом доме.

Отмечается, что речь идет о «нанесении серьезного ущерба российской экономике». При этом в американской администрации не стали подтверждать факт разговора чиновников Белого дома с представителями ассоциации.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях на случай нападения России на Украину. Инициативу американского чиновника уже поддержали в Совете национальной безопасности, в дальнейшем ее должны рассмотреть в Сенате.

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Санкции против России
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