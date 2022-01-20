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В Роскачестве назвали признаки скорой «смерти» смартфона

Специалист Роскачества Кузьменко: быстрая разрядка указывает на скорую «смерть» смартфона

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Depositphotos

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с радио Sputnik перечислил признаки того, что смартфон скоро придет в негодность.

К неисправностям, которые, скорее всего, свидетельствуют о приближающейся «смерти» гаджета, он отнес быструю разрядку, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и отсутствие подключения к сети.

«Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея», — добавил эксперт.

Кузьменко отметил, что, если верить производителям, срок службы современного смартфона составляет от трех до пяти лет. Время работы может сократиться из-за механических повреждений или попадания внутрь воды.

«Даже если телефон работает, есть риск, что вода попала на внутренние контакты и коррозия скоро «добьет» устройство», — объяснил он.

Ранее редактор направления гаджеты «Ситилинк Журнала» Павел Сумцов рассказал «Газете.Ru», как починить постоянно зависающий телефон.

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