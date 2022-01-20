В Instagram появится платная подписка

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери заявил, что теперь вводится функция платной подписки. Это, по его словам, позволит авторам монетизировать контент. Об этом Моссери сообщил в своем аккаунте.

Участники платной подписки смогут смотреть эксклюзивные эфиры и Stories. Этот контент будет отмечен специальным значком.

Тестирование такой функции уже началось в США. В ближайшие месяцы запланировано добавить в тест-группу больше авторов.

Также сообщалось, что в Instagram появилась новая функция под названием «Аватары». Ранее она была доступны лишь некоторым пользователям платформы. Функция «Аватар» позволяет создавать персонализированный аватар — аналог Memoji на гаджетах Apple.