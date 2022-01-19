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В WhatsApp появилась новая функция

WABetaInfo: в мессенджере WhatsApp появится чат с техподдержкой

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Hans Lucas/Reuters

WhatsApp добавила в мессенджер функцию, с помощью которой пользователь может связаться с поддержкой в отдельном чате, сообщает ресурс WABetaInfo. Ранее эта функция была доступна некоторым пользователям, но была удалена по неизвестным причинам.

Так, если пользователь столкнется с ошибкой в работе приложения, он может написать об этом в поддержку WhatsApp. Чтобы связаться с администрацией мессенджера, нужно перейти в меню «Настройки» — «Помощь» — «Напишите нам». Изучив заявку, техподдержка мессенджера свяжется с пользователем в отдельном чате. Отмечается, что чат с WhatsApp должен быть помечен зеленой галочкой, подтверждающей, что это официальный канал связи поддержки приложения.

При составлении заявки техподдержка может запросить у пользователя информацию о его номере телефона, типе используемой связи, версии WhatsApp, операционной системы и модели гаджета. Передача подобных данных не является обязательной, но отмечается, что эта информация может помочь поддержке в решении проблемы пользователя.

На данный момент функция выборочно доступна пользователям Android и iOS.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о секретных кодах и функциях мессенджера Telegram.

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