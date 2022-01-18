В Instagram появилась новая функция под названием «Аватары», сообщает Instagram-аккаунт магазина Big Geek. Ранее аватары были доступны лишь некоторым пользователям платформы.

Функция «Аватар» позволяет создавать персонализированный аватар — аналог Memoji на гаджетах Apple. Чтобы активировать и настроить своего аватара, необходимо зайти во вкладку профиля, выбрать «Настройки», перейти в «Аккаунт» и выбрать пункт «Аватары». После необходимо «настроить» персонажа на основе своей внешности, выбрав цвет кожи, глаз, волосы, одежду и т.д.

По окончании настройки при загрузке сторис пользователь сможет добавить своего аватара, выбрав его в разделе наклеек.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что пользователям Instagram разрешат менять фотографии местами.