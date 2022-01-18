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В WhatsApp появится новая функция

WABetaInfo: в мессенджере WhatsApp появятся новые анимированные смайлики

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В WhatsApp в скором времени появятся новые анимированные эмодзи сердечек разного цвета, сообщает портал WABetaInfo.

Пользователям мессенджера в будущем будут доступны анимированные эмодзи сердечек всех цветов. Ранее эта функция была доступна лишь для эмодзи красного сердца. Чтобы анимация в чате стала активной, приложение всех собеседников должно быть обновленным до последней версии и поддерживать эту функцию.

Дата выхода этой функции для Android не указана, и на данный момент нововведение доступно в последней бета-версии приложения 22.2.72 для iOS. В этой же версии мессенджера появилась возможность оставлять «Реакции» на сообщения, как в Telegram, Facebook и других соцсетях.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что WhatsApp может быть опасным для пожилых россиян, так как хакеры активно атакуют пользователей мессенджера старшего возраста.

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