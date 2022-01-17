Viber начал выполнять требования российского закона о «приземлении»

Мессенджер Viber, который принадлежит японскому холдингу Rakuten, открыл в России свое представительство в рамках закона о «приземлении» зарубежных IT-гигантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ранее у Viber не было юридического лица (в РФ — «Газета.Ru»)», — заявили в пресс-службе.

Также в январе стало известно, что американская компания Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ.

Закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, обязаны открыть свои представительства в России. Роскомнадзор уже обнародовал список компаний, которые должны открыть представительства. Среди них — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что примерно 600 представительств зарубежных компаний локализовали в РФ хранение персональных данных россиян. Это означает, что компании предоставили документы, которые подтверждают, что персональные данные россиян обрабатываются и хранятся на территории страны.