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Названы самые продаваемые смартфоны в России

«М.Видео-Эльдорадо»: в 2021 году россияне отдавали предпочтение смартфонам дороже 50 тыс. руб.

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2021 году. Одним из ключевых трендов на российском рынке остается повышенный интерес к гаджетам дороже 50 тыс. руб. Их продажи в количественном выражении выросли на 70%.

В рейтинге наиболее популярных у россиян производителей лидером остается Samsung. Xiaomi по итогу 2021 года оказался на втором месте, опередив Apple. На четвертом и пятом местах расположились Realme и Honor.

«М.Видео-Эльдорадо» также предоставила рейтинг самых продаваемых смартфонов 2021 года. В количественном выражении список возглавил Xiaomi Redmi 9A, на втором месте — iPhone 11. Третье и четвертое место занимают Samsung Galaxy A12 на 32 ГБ и на 64 ГБ соответственно. Пятерку лидеров замыкает Xiaomi Redmi 9.

В денежном выражении самыми популярными смартфонами в 2021 году были iPhone 11 на 128 и 64 ГБ. Третье, четвертое и пятое места заняли iPhone 12 (128 ГБ), 12 Pro Max (256 ГБ) и 12 Pro (128 ГБ) соответственно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что смартфоны с неофициальной версией операционной системы более уязвимы для взлома.

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