Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя делегации Константина Гаврилова.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», — сказал Гаврилов.

Он добавил, что члены делегации репостили на странице исключительно заявления российских властей, в частности руководства МИД.

Это не первая блокировка в соцсетях для дипломатов. Так, в феврале 2021 года аккаунт делегации заблокировал Twitter. Причем, по словам Гаврилова, руководство IT-гиганта не раскрыло причину бана.

Сегодня, 16 января, в Вене состоялась встреча рабочей группы по вопросу снятия санкций с Ирана, написал в Twitter постпред России при международных организациях Михаил Ульянов.