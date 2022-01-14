Tesla разрешила одну криптовалюту для платежей

Американский производитель электрокаров Tesla начал принимать криптовалюту Dogecoin для оплаты фирменных товаров с символикой бренда. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в настоящее время при продаже подобных товаров к оплате принимается только одна криптовалюта. «Tesla принимает только Dogecoin. Tesla не может получать или определять какие-либо другие цифровые активы», — говорится в разделе «Поддержка».

На сайте компании указано, что для совершения покупки в магазине Tesla пользователям понадобится настроенный кошелек Dogecoin. Также в разделе уточняется, что все покупки через Dogecoin не подлежат возврату, обмену или отмене. В Tesla заключили, что за транзакцию может браться комиссия, в зависимости от того, где именно хранит покупатель свои Dogecoin.

Ранее криптоэнтузиаст и владелец Tesla из США Сирадж Раваль рассказал, как майнить криптовалюту с помощью электрокара Tesla Model 3.

«Газета.Ru» писала о том, как глава Tesla Илон Маск стал покровителем Dogecoin и активно поддерживает криптовалюту. Специалисты рассказали, чего ждать от криптопроекта в будущем и стоит ли в него вкладывать средства.