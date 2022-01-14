Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Сахалине шторм разрушил участок федеральной трассы 15:33
«Инопланетные» песчаные фигуры на пляже удивили пользователей 15:31
Обвиненный в коррупции начальник радиотехнических войск ВКС России снят... 15:27
Курс евро впервые с июля 2021 года поднялся выше 88 рублей 15:23
Самедов рассказал о проблемах из-за национальности: могли под поезд сбросить 15:20
В Армении планируют установить статую Христа выше, чем в Рио-де-Жанейро 15:19
На Марсе обнаружили катящиеся по склону валуны 15:18
Ученые нашли средство от агрессивного рассеянного склероза 15:13
В Польше назвали «капризом» желание избавиться от российского газа 15:13
Вдова Задорнова впервые назвала возможную причину появления у него опухоли мозга 15:09

Tesla разрешила одну криптовалюту для платежей

Производитель электрокаров Tesla начал продавать товары за Dogecoin

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Американский производитель электрокаров Tesla начал принимать криптовалюту Dogecoin для оплаты фирменных товаров с символикой бренда. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в настоящее время при продаже подобных товаров к оплате принимается только одна криптовалюта. «Tesla принимает только Dogecoin. Tesla не может получать или определять какие-либо другие цифровые активы», — говорится в разделе «Поддержка».

На сайте компании указано, что для совершения покупки в магазине Tesla пользователям понадобится настроенный кошелек Dogecoin. Также в разделе уточняется, что все покупки через Dogecoin не подлежат возврату, обмену или отмене. В Tesla заключили, что за транзакцию может браться комиссия, в зависимости от того, где именно хранит покупатель свои Dogecoin.

Ранее криптоэнтузиаст и владелец Tesla из США Сирадж Раваль рассказал, как майнить криптовалюту с помощью электрокара Tesla Model 3.

«Газета.Ru» писала о том, как глава Tesla Илон Маск стал покровителем Dogecoin и активно поддерживает криптовалюту. Специалисты рассказали, чего ждать от криптопроекта в будущем и стоит ли в него вкладывать средства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть