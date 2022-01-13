Популярный браузер внезапно перестал работать

В популярном браузере Mozilla Firefox обнаружена ошибка, из-за которой у многих пользователей программа внезапно перестала работать. Об этом сообщается на форуме для обмена багами.

По данным специалистов, проблема связана с обновлением сервиса Google Cloud Load Balancer или CloudFlare, с которыми работают сервера Firefox. В результате появляется ошибка протокола HTTP3, которая мешает загрузке сайтов.

На данный момент эксперты на форуме порекомендовали отключить HTTP3 для смягчения последствий ошибки. Эта мера поможет восстановить работу браузера, пока разработчики не смогут найти точную причину сбоя.

Ранее сообщалось, что в Mozilla Firefox появилось новое расширение, которое будет собирать случаи слежки за пользователями со стороны социальной сети Facebook.