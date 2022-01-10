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Кот по кличке Чмоня покорил россиян в соцсетях

Сидящий в автомобиле «маленький русский кот» Чмоня стал звездой соцсетей

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antipillz/Twitter

В январе российские пользователи соцсетей стали активно публиковать посты с изображением кота, который получил кличку Чмоня. На то, как питомец покорил россиян, обратило внимание издание TJournal.

Происхождение снимка и его автор пока неизвестны. На фотографии питомец сидит внутри автомобиля справа от руля и смотрит в камеру. Прозвище у котенка появилось еще в конце декабря 2021 года. Пользователь @antipillz выложил фото с животным и подписью «едем». Твит разошелся среди пользователей и тогда в комментариях его и стали называть Чмоня.

В начале января кадр с Чмоней стали выкладывать десятки пользователей. Многие из авторов притворялись хозяевами Чмони. Некоторые сообщали о якобы его смерти. Затем с котом стали делать полноценные мемы. Он стал участником митингов в Казахстане, персонажем «Ведьмака» и серии игр Fallout.

Чмоню уже называют «маленьким русским котом» по аналогии с «большим русским котом» Шлепой, который стал мемом в конце 2019 года.

Ранее в китайской соцсети Weibo опубликовали ролик, в котором кот «продает» рыбу на рынке в Китае. Видео покорило пользователей сети — его посмотрели более 4,2 млн человек.

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