Кот по кличке Чмоня покорил россиян в соцсетях

В январе российские пользователи соцсетей стали активно публиковать посты с изображением кота, который получил кличку Чмоня. На то, как питомец покорил россиян, обратило внимание издание TJournal.

Происхождение снимка и его автор пока неизвестны. На фотографии питомец сидит внутри автомобиля справа от руля и смотрит в камеру. Прозвище у котенка появилось еще в конце декабря 2021 года. Пользователь @antipillz выложил фото с животным и подписью «едем». Твит разошелся среди пользователей и тогда в комментариях его и стали называть Чмоня.

Я не понимаю, в отрицательном или рофельном контексте написано чмоня, но TwT pic.twitter.com/VItS92howf — я не рита (@_redpickle_) December 22, 2021

В начале января кадр с Чмоней стали выкладывать десятки пользователей. Многие из авторов притворялись хозяевами Чмони. Некоторые сообщали о якобы его смерти. Затем с котом стали делать полноценные мемы. Он стал участником митингов в Казахстане, персонажем «Ведьмака» и серии игр Fallout.

Чмоню уже называют «маленьким русским котом» по аналогии с «большим русским котом» Шлепой, который стал мемом в конце 2019 года.

Ранее в китайской соцсети Weibo опубликовали ролик, в котором кот «продает» рыбу на рынке в Китае. Видео покорило пользователей сети — его посмотрели более 4,2 млн человек.