Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 задержат

Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 задержат до осени 2022 года. О переносе релиза сообщил популярный украиноязычный блогер OLDboi в ролике на YouTube.

По информации автора видео, о таком решении студии GSC Game World он узнал от источника. OLDboi уточнил, что украинские разработчики не спешат сообщать геймерам о переносе в связи с желанием собрать больше предзаказов.

Он добавил, что в GSC Game World официально сообщат о переносе выхода игры до начала весны или первого показа геймплея. По мнению блогера, полноценный выход S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится осенью 2022 года.

Также OLDboi уточнил, что выход игры для PlayStation 5 произойдет через 3-7 месяцев после основного релиза — не раньше 2023 года.

Ранее сообщалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет и на PlayStation 5. Это произойдет не раньше, чем через три месяца после выхода проекта на Xbox. У компаний существует договоренность о временной эксклюзивности шутера.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X. С момента релиза проект также будет доступен всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass, который за ежемесячную плату открывает бесплатный доступ ко множеству игр. Официально студия не объявляла о выходе проекта на PlayStation 5.