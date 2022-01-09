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Эксперт рассказал, как продлить жизнь аккумулятора телефона

«Известия»: эксперт Вакулин посоветовал не пользоваться «неродной» зарядкой телефона

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Чтобы продлить жизнь аккумулятора смартфона, необходимо не допускать ее перегрева и не пользоваться «неродным» зарядным устройством. Такие советы дал в комментарии газете «Известия» эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

«Зачастую перегрев случается при сильной загруженности оперативной памяти (ОЗУ) и процессора. Причин этому несколько: запуск мощных игр на слабых смартфонах, использование приложений, которые потребляют много оперативной памяти и память процессора, фоновая работа вкладок», — пояснил специалист.

Также он рекомендовал не использовать плотные чехлы и не накрывать смартфон тканью или одеждой, когда тот заряжается. Если телефон все-таки перегрелся, стоит отключить его из сети на несколько минут, пояснил Вакулин.

Кроме того, лучше не использовать «неродные» зарядные устройства, советует он. Например, от ноутбука.

«Зарядное устройство включает в себя блок питания и USB-кабель. Вреда в смене USB-кабеля нет. Наибольшую роль играет первый. Для разных гаджетов есть входные и выходные данные напряжения, обычно указанные на блоке. При использовании неродного блока телефон может просто не справляться», — объяснил эксперт.

Смартфоны и другие гаджеты могут испытывать проблемы с производительностью и подвергаться риску поломки при низких температурах, так как они не создавались для использования в экстремальных условиях «русской зимы». Как защитить свои умные устройства в холодную погоду — в материале «Газеты.Ru».

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