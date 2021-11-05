В Северной Корее создали робота для обучения студентов английскому языку

В Северной Корее, в университете Пхеньяна создали роботов для обучения студентов английскому языку, основам математики и рисованию, сообщает Reuters.

«Я помогаю обучать образовательным технологиям, которые повышают интеллект детей», — гласит ознакомительная речь робота.

Профессор Пак Кум Хи, участвовавший в разработке этих роботов, рассказал, что эта задача была крайне сложной.

«Повышение интеллекта этого робота было трудным для меня, как для человека, специализирующегося на психологии», — пояснил профессор Пак.

Ким Чен Ын ранее заявил о начале реформы школьного образования через научные инновации и применение высоких технологий в школах.

Ранее Россия и Китай призвали Совет Безопасности ООН к ослаблению санкций в отношении КНДР.

Проект резолюции также включает в себя другие меры, предложенные российской и китайской сторонами почти два года назад, в том числе снятие запрета на работу граждан КНДР за рубежом и освобождение от санкций проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества.