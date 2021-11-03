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Гейтса назвали лицемером за празднование на яхте перед конференцией по климату

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Markus Schreiber/AP

Пользователи сети высмеяли и назвали лицемером основателя Microsoft, бизнесмена Билла Гейтса. Поводом стало празднование дня рождения миллиардера у берегов Турции незадолго до участия в климатической конференции в Шотландии.

В комментариях к статьям по теме пользователи Twitter подметили, что Гейтс, вопреки собственным заявлениям, воспользовался для поездки роскошной яхтой. Это транспортное средство считается крайне вредным для климата из-за выделяемых в атмосферу газов.

«Он будет говорить мне, что нужно потреблять меньше ресурсов», — негодовал JohnMajinjon. По словам DarrenG1977, он и не ожидал, что Гейтс будет поступать по-другому. «Правила для этих, а не для меня», — написал The_Sc1ence, размышляя о выступлениях Гейтса с призывами к людям изменить привычки для улучшения климата.

FrittsJensen уверен, что миллиардеры, подобные Гейтсу, «за одну только поездку на саммит для борьбы с изменениями климата создают больше выбросов углерода, чем среднестатистический человек».

По неофициальным данным, яхта Гейтса выделяла в атмосферу 19 тонн углекислого газа в день. На частную вечеринку на яхте бизнесмен и филантроп пригласил 50 гостей.

Ранее вышло расследование, в котором сообщалось, что руководство Microsoft узнало об отношениях Гейтса с коллегами внутри компании еще в 2008 году. Измены бизнесмена были официально раскрыты Microsoft в 2019 году.

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