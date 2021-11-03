На iPhone сломались часы

Владельцы iPhone пожаловались на сломанные часы на их смартфонах. Как сообщает 9to5mac, у пользователей неправильно показывалось время.

Отмечается, что пока проблема затронула только жителей Канады. Они обнаружили, что часы на iPhone показывают время на час назад. В стране принят переход на зимнее время, но эта процедура проводится позже, не в самом начале ноября.

По словам владельцев гаджетов, временным решением проблемы станет отключение автоматической настройки времени. Журналисты считают, что проблема произошла по вине местных операторов связи, которые ошибочно провели перевод стрелок раньше срока.

Похожие проблемы и раньше были у iPhone, в первых моделях смартфонов. Со временем Apple доработала функцию и в настоящее время у большинства пользователей часы автоматически обновляются и показывают точное время без участия пользователя.

Ранее сообщалось, что в Apple работают над вводом необычной функции у смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch. Ожидается, что она появится уже в 2022 году.