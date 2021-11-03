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Эксперт Царев предупредил о массовых кражах цифровых личностей в 2022 году

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Depositphotos

Развитие технологий грозит увеличением мошеннических схем нелегального получения личных данных россиян. Об это заявил РИА «Новости» эксперт в сфере кибербезопасности и права, управляющий RTM Group Евгений Царев.

«Преступление, которое еще недавно казалось фантазией создателей фильмов о будущем, скоро станет нашей реальностью - в ближайшее время стоит опасаться кражи личности, уже в новом году подобные инциденты могут стать массовыми», — сказал специалист.

Угрозе подвергаются практически все жители страны трудоспособного возраста, у которых есть денежные средства на счетах, отметил он. Сейчас чаще всего, по его словам, злоумышленники охотятся за цифровыми данными основных документов: паспортами, адресами, СНИЛСами, свидетельствами о браке, разводе, рождении детей, сведениях о трудовой деятельности и имуществе.

«Все эти данные легко добываются из баз, которые можно найти в интернете или купить на черном рынке. Более специфические сведения, включая информацию о кредитах и счетах, оформленных страховках, перенесенных заболеваниях и вакцинации можно получить там же. Сложнее с биометрическими данными, цифровой подписью и доступом к банковским счетам, но и это реально «вскрыть», — предупредил Царев.

Также преступникам могут помочь современные технологии создания дипфейков, подчеркнул он. Так, например, записав голос человека, злоумышленники смогут позвонить в банк, «совершить операцию по счетам, а затем посредством дополнительных манипуляций перевести деньги на мошеннический счет».

Согласно его прогнозу, технологии дипфейков «заработают на полную мощность» как только начнет работу ЕБС (единая биометрическая система), и станут повсеместными платежи с идентификацией по голосу или изображению лица.

Ранее заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, что мошеннику, которому удалось украсть или подменить sim-карту, достаточно одного sms-сообщения и копии паспорта реального владельца карты, чтобы получить доступ к его аккаунтам в соцсетях и финансовой организации.

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