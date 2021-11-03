Арестованный по делу о госизмене Сачков пожаловался на отсутствие нужных лекарств

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в государственной измене, пожаловался на отсутствие нужных ему лекарств и диетического питания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил агентству «Интерфакс» член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.

«У него закончились лекарства, он сразу же написал срочную телеграмму маме, попросил прислать, но телеграмму не пропустили, она не ушла и не доставлен», — сказал Хуруджи после посещения Сачкова.

Правозащитник также пояснил, что у Сачкова есть хроническое заболевание, а также его беспокоит боль в животе и ему требуется особое диетическое питание.

«Надеется, что в ближайшее время придёт адвокат, и он сможет эту проблему решить», — сказал Хуруджи.

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков был задержан 28 сентября и арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признал.