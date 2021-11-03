Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Синоптик Леус рассказал, в каких регионах появится «радиационный» туман 02:18
Пушков объяснил несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки 02:14
Роналду обогнал Сульшера по числу голов за «Манчестер Юнайтед» 02:09
В Германии 100 поставщиков с августа повысили цены на газ... 01:59
Эксперт рассказал, как крадут данные с sim-карты 01:56
«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию, снизив цену 01:54
Омбудсмен Украины потребовала удалить с сайта «Миротворец» данные... 01:44
Игонин: ощущения от игры «Ювентус» — «Зенит» не самые... 01:43
В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса на основе дрожжей... 01:36
Игонин: «Зениту» не стоило ждать от «Ювентуса» такой же игры, как... 01:25

Арестованный по делу о госизмене Сачков пожаловался на отсутствие нужных лекарств

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в государственной измене, пожаловался на отсутствие нужных ему лекарств и диетического питания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил агентству «Интерфакс» член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.

«У него закончились лекарства, он сразу же написал срочную телеграмму маме, попросил прислать, но телеграмму не пропустили, она не ушла и не доставлен», — сказал Хуруджи после посещения Сачкова.

Правозащитник также пояснил, что у Сачкова есть хроническое заболевание, а также его беспокоит боль в животе и ему требуется особое диетическое питание.

«Надеется, что в ближайшее время придёт адвокат, и он сможет эту проблему решить», — сказал Хуруджи.

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков был задержан 28 сентября и арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признал.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть