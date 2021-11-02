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В региональной ОП предложили запретить свободный доступ в интернет

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Michael Weber/Global Look Press

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с предложением допускать россиян в интернет только после предоставления минимального объема личных данных оператору. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В частности, прошу Вас рассмотреть вопрос о запрещении свободного доступа в интернет путем беспроводного соединения без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору - подобная система аутентификации уже успешно действует в странах Европы, где давно не существует привычных нам публичных «открытых сетей», обеспечивающих доступ в интернет без введения пароля и личной информации», — написал Петров главе Минцифры Максуту Шадаеву .

Необходимость этой меры связана с тем, что в России в последние годы возросла значимость интернета в общtм и социальных сетей в частности, отметил член ОП.

Петров также предложил в обязательном порядке привязывать аккаунты в соцсетях к документам, идентифицирующим российских граждан. Он объяснил, что это поможет избавиться от «излишней анонимности» и обеспечит «более уважительное и осторожное отношение к законам со стороны пользователей».

Ранее Роскомнадзор составил новый административный протокол в отношении компании Google за повторное неудаление запрещенной в России информации.

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