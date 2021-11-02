Бывший менеджер Facebook утверждает, что с Цукербергом компания не изменится

Бывшая сотрудница американской компании Facebook, с 28 октября переименованной в Meta, Фрэнсис Хауген заявила, что в компании не будет изменений до тех пор, пока основатель Марк Цукерберг стоит во главе нее. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, вряд ли компания изменится, если [Цукерберг] останется главным исполнительным директором», — утверждает Хауген.

Она подчеркнула, что существует шанс того, что Facebook «стал бы лучше», если кто-то другой взял «бразды правления в свои руки». Это должен быть человек, который готов «сосредоточится на безопасности».

По словам Хауген, ребрендинг компании Facebook также не имеет смысла, учитывая множество проблем, которые у них сейчас существует.

Ранее Хауген была вызвана в Великобританию, чтобы дать показания против деятельности техногиганта и его главы Марка Цукерберга.

Дамиан Коллинз, возглавляющий комитет британского парламента, отметил, что Хауген верно выступает за создание независимого регулирующего органа, который смог бы проверять крупнейшие технологические компании.