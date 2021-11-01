Сооснователь Apple раскритиковал iPhone 13

Сооснователь Apple, американский бизнесмен Стив Возняк снова раскритиковал смартфон корпорации. В интервью Yahoo Finance он заявил, что не видит разницы между iPhone 13 и iPhone 12.

Возняк уточнил, что является обладателем нового iPhone, и при изучении гаджета не смог найти кардинальных отличий от прошлогоднего флагмана. По его словам, новая операционная система iOS 15 прекрасно работает со многими смартфонами компании, выпущенными в прошлые годы.

«У меня уже есть новый iPhone. Однако я на самом деле не вижу разницы между ними», — отметил бизнесмен. Он добавил, что обращает внимание на размеры смартфонов, но это для него не главный фактор. «Для меня главное, чтобы это в целом был качественный гаджет», — заключил Возняк.

Один из основателей Apple не в первый раз выражает недовольство новым iPhone. В 2017 году он заявлял, что iPhone X станет первым iPhone, который он не будет покупать в день выхода. Он тогда говорил, что доволен своим iPhone 8, «который для него такой же, как iPhone 7».

В 2019 году Возняк поддержал тех, кто требует «развалить» крупнейшие IT-компании из-за их огромного влияния и монополизма. Бизнесмен уверен, что Apple следовало расчленить несколько лет назад и что это поможет корпорации.