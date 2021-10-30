Facebook заблокировал видео с песней «Батько наш Бандера»

Социальная сеть Facebook заблокировала видео, на котором Львовская хоровая капелла «Дударик» («Дударь» — укр.) исполняет песню «Батько наш Бандера» («Отец наш Бандера» — укр.). Об этом сообщается на странице капеллы в соцсети.

«Из-за жалобы недоброжелателей наше сообщение и видео в «Фейсбуке» в поддержку Флешмоба «Батько наш Бандера» заблокировано!», — говорится в публикации.

В сообщении указана ссылка на ролик, размещенный на Youtube-канале хора, где можно посмотреть и послушать песню про Степана Бандеру в исполнении «Дударика».

Ранее украинские первоклассники присоединились к флешмобу, посвященному Бандере. На видео четыре ученика первого класса Тернопольской школы исполняют песню «Батько наш Бандера», «Украина — мати» («Украина — мать» — укр.), которая в последнее время приобрела популярность в украинском TikTok.