Стала известна дата выхода Galaxy S22

Известный инсайдер Джон Проссер опубликовал пост в Twitter с датами презентаций смартфонов Samsung Galaxy S22 и Galaxy S21 FE, сообщает портал Frontpagetech.

Так, линейка Galaxy S22 будет представлена в феврале 2021 года вопреки ожиданиям фанатов. В январе же у южнокорейской компании запланирован показ бюджетного устройства Galaxy S21 FE, который можно ожидать 11 числа.

По данным инсайдера, Samsung запустит предварительные заказы на линейку S22 во вторую неделю февраля 2022 года. Обычно вендор открывает предварительные заказы в день мероприятия или на следующий день, так что презентация может пройти в промежуток с 7 по 14 февраля.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о дизайне будущего флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra.