По делу о вредоносном ПО Trickbot проходят шестеро россиян

По делу о вредоносном ПО Trickbot, в рамках которого из Южной Кореи экстрадировали россиянина Владимира Дунаева, проходят еще несколько российских граждан — всего шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда в штате Огайо.

Кроме Владимира Дунаева, следствие обвиняет в создании и участии в работе киберпреступной организации еще пятерых россиян и одного гражданина Украины. Известно имя одной из российских гражданок, которая до этого указывалась как гражданка Латвии — Алла Витте.

Группировка, по утверждению американского следствия, действовала на территории России, Белоруссии, Украины и Суринама.

Ранее стало известно, что экстрадированному в США россиянину Дунаеву грозит 60 лет тюрьмы.

В минюсте Соединенных Штатов уточнили, что Владимир Дунаев подозревается в участии в интернациональной группировке хакеров, использовавших сеть Trickbot, и разработке вредоносного программного обеспечения, используемого для вымогательства денег.

Как заявила первый заместитель генпрокурора США Лиза Монако, Дунаев стал вторым иностранным гражданином задержанным по делу Trickbot за пределами Соединенных Штатов.