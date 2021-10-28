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Южная Корея экстрадировала в США обвиненного в киберпреступлениях россиянина

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Depositphotos

Южная Корея экстрадировала российского гражданина Владимира Дунаева, которого американские правоохранительные органы обвиняют в киберпреступлениях, ему грозит до 60 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

«Проживающий в Якутском регионе России и юго-восточной Азии российский гражданин сегодня предстал перед федеральным судом после того, как Республика Корея экстрадировала его в Северный округ Огайо, дабы он предстал перед судом за его предполагаемые деяния в составе транснациональной киберпреступной группировки», — говорится в пресс-релизе.

В минюсте уточнили, что Дунаев подозревается в участии в интернациональной группировке хакеров, использовавших сеть Trickbot, и разработке вредоносного программного обеспечения, используемого для вымогательства денег.

Как заявила первый заместитель генпрокурора США Лиза Монако, Дунаев стал вторым иностранным гражданином задержанным по делу Trickbot за пределами Соединенных Штатов.

Замдиректора ФБР Пол Эббейт отметил, что американские спецслужбы будут преследовать киберпреступников по всему миру.

Ранее в компании Microsoft заявили, что с июля 2020 года по июнь 2021 года на «русских хакеров» пришлось 58% всех кибератак.

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