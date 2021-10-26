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Главу Samsung оштрафовали за сильнодействующие снотворные

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AP

Суд оштрафовал фактического главу Samsung Ли Чжэ Ена на 70 млн южнокорейских вон (более $60 тыс.) за незаконное использование сильнодействующего снотворного пропофола, сообщает агентство Yonhap.

В июне прокуратура предъявила обвинение вице-председателю Samsung Electronics Co. в применении пропофола, который в Южной Корее
разрешается использовать только в клиниках пластической хирургии. По данным обвинения, в январе 2015 года и мае прошлого года Ли Чжэ Ен использовал его в общей сложности 41 раз.

Также главу Samsung был приговорили к 2,5 годам тюремного заключения из-за обвинений во взяточничестве. Многие жители страны призывают власти отменить приговор и тюремный срок, так как уверены, что после выхода наследника империи Samsung на свободу экономика страны значительно улучшится. Однако некоторые эксперты сомневаются в том, что Ли Чжэ Ен имеет серьезное влияние на бизнес-процессы компании.

Администрация президента Муна при этом заявила, что учтет усиливающуюся конкуренцию на рынке и общественное мнение, когда будет принимать решение о помиловании наследника Samsung.

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