Специалист рассказал, как полностью удалить переписку в мессенджере

Информацию из мессенджеров очень сложно удалить, даже при чистке переписок данные остаются как минимум на серверах разработчика. Об этом рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм».

Он напомнил, что не следует забывать про настройки безопасности. Однако главная проблема, по словам Мясоедова, в том, что разработчики программного обеспечения имеют лазейки для доступа к персональным данным.

Так, при переписке коммуникационная программа передает отправленное владельцем аккаунта сообщение инфраструктуре разработчика, а уже после — получателю.

В случае сквозного шифрования приходит оповещение о том, что доступ к переписке имеют лишь участники переписки, однако всегда есть риск взлома, отметил эксперт.

При этом Мясоедов добавил, что существует возможность обеспечить обмен информацией без посредников, но этим надо озаботиться заранее, например, установить на смартфоне специальные программы, работающие по протоколу peer-to-peer.

Ранее сообщалось, что в iPhone есть секретные коды, которые открывают доступ к скрытым функциям.