Пользователи Android 12 жалуются на баги и зависания

Владельцы смартфонов Google Pixel жалуются на то, что они столкнулись со сбоями приложений и зависанием на своих смартфонах, сообщает портал PiunikaWeb.

Пользователи массово жалуются на нестабильно работающие приложения, баги и зависания в Android 12. Google считает, что проблема возникает из-за того, что сторонние приложения не оптимизированы под новую систему.

При этом многие пользователи сообщают о проблемах в верхней части сенсорного экрана после обновления своих Pixel до Android 12. Считается, что проблема связана с программным обеспечением, так как верхняя часть не реагирует на прикосновения, даже если перевернуть смартфон.

Во многих приложениях есть важные пункты меню и другие кнопки, расположенные именно в верхней половине экрана. Многие пользователи расстроены таким отношением Google, так как принято считать, что Pixel — лучшие смартфоны на Android по части стабильности системы.

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