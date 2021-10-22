Пользователям Instagram разрешили загружать контент с компьютера

Социальная сеть Instagram запустила функцию, позволяющую загружать фотографии и видео с компьютера. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соцсети.

«Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram», — говорится в сообщении.

Прежде загружать медиафайлы можно было только с мобильных устройств — смартфонов и планшетов.

Ранее был зафиксирован очередной глобальный сбой в работе Instagram. Наибольшее количество жалоб поступило из Соединенных Штатов и Канады. Почти половина пользователей — 47% — пожаловались на проблемы в работе приложения, 30% отметили сложности с публикацией фотографий, 23% — плохо функционирующий сайт.