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Специалист Волгина рассказала, как избежать утечки персональных данных

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Depositphotos

Для того, чтобы избежать утечки персональных данных, важно проявлять бдительность. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина.

Эксперт напомнила, что наиболее «опасным» местом, где могут «слить» данные, являются социальные сети. В них мошенники могут либо получить данные, которые опубликовала сама жертва, либо произвести атаку на один из сервисов, где зарегистрирован пользователь. В этом случае мошенникам будет доступна вся информация, которую пользователь указал при регистрации, в том числе и пароли.

Для того, чтобы защитить свои данные, следует руководствоваться рядом простых правил: пароли нужно выбирать сложные, не использовать один и тот же пароль для всех аккаунтов, не делиться чувствительной информацией, заключила Волгина.

Ранее председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев рассказал, что персональные данные граждан являются лакомым товаром, их законный и незаконный оборот с годами растет и будет увеличиваться.

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