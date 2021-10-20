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Samsung представила кастомные смартфоны и новую оболочку

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news.samsung.com

В ходе мероприятия Samsung Galaxy Unpacked Part 2 компания представила кастомные Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition и Galaxy Watch 4, а также фирменную оболочку OneUI.

Оригинальный Galaxy Z Flip3 был представлен в августе 2021, но компания анонсировала свой собственный дизайн с помощью новой версии Z Flip 3 Bespoke Edition. Samsung не разрешит самостоятельно выбирать цвет каждой сменной части, а предложит комбинацию из 49 панелей, которые также можно будет заменить за отдельную плату. При этом рамка самого гаджета будет доступна в черном и серебристом цветах.

Кастомный смартфон предлагается приобрести исключительно на сайте Samsung с 20 октября 2021 года по цене $1099 (около 78 тыс. руб.), что на $100 больше, чем базовый Z Flip3.

Компания также объявила о возможности кастомизировать смарт-часы Galaxy Watch 4 в Bespoke Studio.

На презентации Samsung также представила свою фирменную оболочку для смартфонов и планшетов OneUI 4, которая работает на базе Android 12.

Вопреки слухам, анонс Galaxy S21 FE на Galaxy Unpacked 2 не состоялся.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Samsung отменила запуск Galaxy S21 FE.

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