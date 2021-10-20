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В Android 12 обнаружили полезную функцию

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В официальном документе по определению совместимости Android 12 обнаружили подробности, раскрывающие новую функцию клонирования приложений для пользователей Pixel. Эта функция позволяет пользователям дублировать приложения, например, для ведения двух мессенджеров.

Как уточнил бывший главный редактор портала XDA Мишаал Рахман, встроенная функция клонирования позволит пользователям на Android иметь более одной версии одного и того же приложения без необходимости создавать отдельный профиль на своем телефоне.

В документе по определению совместимости Android 12 функция клонирования описывается как «пользовательский профиль для запуска копии приложения (например, мессенджера)». Также отмечается, что только основной пользователь может получить доступ к этой функции.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как Android-смартфоны постоянно ведут слежку за владельцами.

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