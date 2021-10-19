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В России представлены iPhone в честь Стива Джобса и Илона Маска

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caviar-phone.ru

Российская компания Caviar, выпускающая эксклюзивные дизайнерские смартфоны объявила о появлении новой коллекции iPhone 13 Pro и 13 Pro Max «Визионеры. Строители будущего», которые посвящены Стиву Джобсу, Илону Маску и основателю Alibaba Джеку Ма. Кроме эксклюзивных смартфонов за отдельную плату будут доступны бюсты визионеров, которые выполнены из драгоценных материалов.

В коллекцию Стива Джобса входит его 12-сантиметровый бюст, который оценивается в 99 тыс. руб. Он сделан из ювелирного сплава с серебром, а вместо сердца у Джобса логотип Apple из двойного золотого покрытия на 24 карата. Caviar оценили лимитированные iPhone 13 Pro и 13 Pro Max от 424 до 529 тыс. руб.

Бюст основателя Tesla и Space X Илона Маска выполнен из аналогичных материалов, но его отличительная особенность — возможность «заглянуть» в голову Маску, который думает о чипе Neuralink, ракете Falcon 9 и электромобиле Tesla Roadster, которые сделаны из 24-каратного золота с двойным покрытием. Бюст оценивается в 119 тыс. руб. iPhone для коллекции украшен «Витрувианским человеком» Леонардо да Винчи с андроидом Tesla Bot в центре и будет доступен в ограниченном тираже по цене от 419 до 524 тыс. руб.

Бюст Джека Ма, основателя Alibaba Group, Caviar предлагает за 119 тыс. руб. Смартфоны коллекции Джека Ма — самые дорогие из представленных. Они доступны по цене от 1,1 до 1,2 млн руб. Это связано с тем, что верхняя часть корпуса выполнена из ударопрочного титана с инкрустированными сверкающими бриллиантами диаметром 4 мм, который «символизирует ночное небо, усыпанное звездами». Нижняя часть сделана из ударопрочного титана с PVD-покрытием с объемным барельефом, который «символизирует пустынный ландшафт». Смартфоны будут представлены в восьми экземплярах, потому что в Китае цифра «8» означает достаток и богатство.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о коллекции золотых iPhone 13 Pro и 13 Pro Max от Caviar за 3 млн рублей.

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