В интернете в 7 раз вырос спрос на тренеров по Dota 2

Аналитики сервиса «Объявления ВКонтакте» зафиксировали за прошедшую неделю повышенный спрос на товары и услуги, связанные с Dota 2, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Эксперты заметили, что в финальный день международного турнира по Dota 2, The International 10, поисковые запросы на площадке со словами Dota и Dota 2 выросли в три раза, а поиск с ключевым словом International — на 115%.

Такое отмечается и увеличенный спрос на услуги тренеров по Dota 2 — анализ двух матчей в среднем обойдется в 1000 руб. На протяжении прошедшей недели пользователи сервиса «Объявления ВКонтакте» в семь раз чаще интересовались подобными услугами.

Кроме того зафиксировано, что пользователи в четыре раза чаще стали искать мерч, автографы и сувениры, связанные с чемпионами мира, российской командой Team Spirit. Отмечается рост числа пользователей, желающих приобрести компьютер, который «потянет» Dota 2. На некоторые игровые модели цена достигает 130 тыс руб.

Среди прочего, некоторые пользователи интересуются коллекционными мини-Aegis (трофей чемпионов), цена которых в среднем составляет 10 тыс руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как игры становятся спортивными дисциплинами.