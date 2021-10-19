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Эксперт рассказал, как обезопасить переписку в мессенджерах

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При выборе безопасного мессенджера для переписки стоит обратить внимание, открыты ли его спецификации и исходные коды всему миру. Такое мнение выразил газете «Известия» заместитель руководителя департамента аудита и консалтинга Group-IB Павел Супрунюк.

Эксперт также посоветовал присмотреться к тому, можно ли зарегистрироваться в мессенджере анонимно, не выгружая адресную книгу телефона. Также, по его словам, стоит обратить внимание на возможность проверить, с кем вы общаетесь. Например, при помощи технологии сверки ключей.

«Нужно обращать внимание на <...> отношение мессенджера к данным, которые он оставляет на устройстве пользователя (есть ли фактическое удаление того, что пользователь удалил в интерфейсе)», — предупредил Супрунюк.

Кроме того, он отметил, что при отсутствии сквозного шифрования владелец мессенджера технически может получить доступ к любой информации, которую пользователь доверил приложению, за исключением паролей. При наличии сквозного шифрования — только к адресной книге, где есть номера телефонов и имена.

Ранее стало известно, что более половины аудитории Рунета является активными пользователями Telegram. При этом мессенджер имеет наибольшую популярность в РФ на территории Северо-Кавказского федерального округа. Также отмечается, что среди возрастных групп наивысший индекс использования Telegram наблюдается у людей от 14 до 29 лет.

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