Банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay с 26 октября

Национальная платежная система «Мир» с 26 октября предоставит банкам-эмитентам возможность подключить карты «Мир» к платежной системе Google Pay. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, интеграцию намерены поддержат такие кредитные организации, как ВТБ, МКБ, ПСБ, ДОМ.РФ, «Ренессанс кредите», «Хоум кредите» и Почта Банке. Сроки подключения технологии в банках будут различаться согласно их индивидуальным планам.

«Порядка 70% клиентов пользуются смартфонами с операционной системой Android, на которые можно установить Google Pay. Среди клиентов с картами «Мир» их доля значительно выше. По нашим прогнозам общий будущий рост токенизации и возможный переход клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков», — рассказал вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка «Ренессанс кредит» Петр Карпов.

Ранее мошенники начали использовать новый сценарий обмана россиян с использованием Apple Pay и Google Pay.

Киберпреступники убеждают россиян в том, что их деньги пытаются украсть, и их надо перечислить на «безопасную» карту. После этого злоумышленники просят привязать ту самую карту в мобильные приложения для платежей.