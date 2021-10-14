Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Кремле назвали условие для перехода к к жестким мерам в борьбе... 15:03
Отказавшийся от мяса тренер «Зенита» Семак рассказал о своей диете 15:03
В Минздраве рассказали, сколько россиян привились от COVID-19 15:00
Большинство москвичей ездят на самокатах по делам 14:57
Заключенный украл деньги у сокамерников, ожидая суда за мошенничество 14:56
Появилось видео с заседания суда по аресту Бекмансурова 14:55
Губерниев уличил Бузову во лжи 14:54
Губерниев заявил, что Овечкин обессмертил себя 14:52
Мужчина сделал предложение пенсионерке, избившей его топором, во время суда 14:42
Путин назначил Разинкина первым заместителем генпрокурора России 14:41

Криптоэксперт объяснил увеличение объемов добычи биткоина в России

close
100%
Bobby Yip/Reuters

Увеличение объемов добычи биткоина в России связано с развитием рынка внутри страны и с неприятием криптовалют в Китае. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон.

«Весной, когда в Китае началось жесткое регулирование рынка криптовалют и сектора майнинга, многие майнеры мигрировали из КНР в нашу страну», — отметил криптоэксперт.

Росс-Джонсон объяснил, что удобное расположение России относительно Китая и Казахстана, где также очень развит майнинг, тоже положительно повлияло на развитие майнинга. «К нам поехали не только из КНР, но и из Казахстана. Более состоятельные майнеры обычно переезжают в США, в штат Техас», — добавил специалист.

Гендиректор Chatex уточнил, что все-таки главная причина — дешевая электроэнергия. «Это привлекает майнеров со всего мира, ведь выгода в майнинге в России значительно выше, а окупаемость оборудования быстрее», — заметил он.

Эксперт заключил, что также росту добычи способствовало и то, что в России есть специальные зоны, майнинг-отели. Подобные площадки функционируют в Москве и Подмосковье, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, а также в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-3 стран мира по объему майнинга биткоинов. Данные опубликовали специалисты школы бизнеса при Кембриджском университете.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях