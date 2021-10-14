Криптоэксперт объяснил увеличение объемов добычи биткоина в России

Увеличение объемов добычи биткоина в России связано с развитием рынка внутри страны и с неприятием криптовалют в Китае. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон.

«Весной, когда в Китае началось жесткое регулирование рынка криптовалют и сектора майнинга, многие майнеры мигрировали из КНР в нашу страну», — отметил криптоэксперт.

Росс-Джонсон объяснил, что удобное расположение России относительно Китая и Казахстана, где также очень развит майнинг, тоже положительно повлияло на развитие майнинга. «К нам поехали не только из КНР, но и из Казахстана. Более состоятельные майнеры обычно переезжают в США, в штат Техас», — добавил специалист.

Гендиректор Chatex уточнил, что все-таки главная причина — дешевая электроэнергия. «Это привлекает майнеров со всего мира, ведь выгода в майнинге в России значительно выше, а окупаемость оборудования быстрее», — заметил он.

Эксперт заключил, что также росту добычи способствовало и то, что в России есть специальные зоны, майнинг-отели. Подобные площадки функционируют в Москве и Подмосковье, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, а также в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-3 стран мира по объему майнинга биткоинов. Данные опубликовали специалисты школы бизнеса при Кембриджском университете.