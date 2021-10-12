Bloomberg: Apple намерена сократить производство iPhone из-за нехватки чипов

Компания Apple, вероятно, сократит производственные цели по выпуску iPhone 13 на 2021 год на целых 10 миллионов единиц из-за продолжительной нехватки чипов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Компания ожидала, что в последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, потому что Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов», — сообщают источники.

Компания Sony планирует решить проблему дефицита чипов, договорившись с крупнейшим в мире поставщиком микросхем из Тайваня TSMC о строительстве совместного завода на западе Японии. Общий объем инвестиций оценивается в 800 миллиардов иен (около $7 млрд). Власти Японии намерены покрыть до половины этой суммы.

Ранее сообщалось, что компания Samsung отменила презентацию смартфона Galaxy S21 FE, которая планировалась в середине октября. Согласно утечкам, существует несколько причин, по которым компания планирует отменить устройство. Главная из них — глобальная нехватка чипов.