Instagram будет сообщать пользователям о сбоях внутри приложения

В Instagram станут сообщать своим пользователям о сбоях и неполадках непосредственно внутри приложения. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети на официальном сайте.

«Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случаются сбой или технические неполадки, а также когда они устранены», — уточнили в пресс-службе.

Тестировать новую опцию в социальной сети планируют несколько месяцев в Соединенных Штатах.

«Такое отсутствие ясности может расстраивать, поэтому мы хотим, чтобы было легче понять, что происходит, напрямую от нас», — разъяснили суть нововведений в пресс-службе.

Предполагается, что уведомления о сбоях в работе будут направляться не каждый раз, а только в случаях, когда пользователи сбиты с толку и ищут ответы.

Также будут внесены изменения, чтобы было еще проще узнать, что происходит с учетной записью в новом инструменте «Статус учетной записи». Сервис поможет понять, что с профилем и распространением контента.

Ранее в работе Instagram произошел сбой.