В работе Instagram произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступает из США и Германии. Пользователи из США в основном жалуются на работу приложения. Пользователи из Германии в свою очередь испытывают трудности при просмотре новостной ленты. Также сообщения о неполадках поступают из Великобритании, Канады, Швеции и Франции.

В России также были зарегистрированы незначительные сбои. Большая часть жалоб поступила из Москвы. В основном россияне жалуются на сбой в работе приложения (67% пользователей), проблемы с подключением к серверам (14%) и неполадки с веб-сайтом (18%).

Предыдущий сбой в Instagram был зафиксирован 8 октября.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Спустя 6 часов после начала масштабного сбоя соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно начали восстанавливать работу.