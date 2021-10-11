В WhatsApp изменят голосовые сообщения

В мессенджере WhatsApp изменят функцию голосовых сообщений. Как сообщает WABetaInfo, теперь аудиопослания можно будет останавливать на паузу.

Отмечается, что разработчики тестируют появление в будущем обновлении возможности приостанавливать голосовые сообщения во время их записи. Функция позволит записывать не несколько коротких аудиосообщений, а одно, в котором можно будет остановить запись, а затем продолжить ее.

Таким образом авторы надеются, что послания будут более содержательными и отредактированными от шума и тишины, а само количество аудиосообщений снизится.

Для функции разработчики добавили кнопку записи, которая становится активна после приостановки голосового сообщения. Нажатие на нее приведет к возобновлению записи голоса пользователя мессенджера.

Нововведение доступно в тестовой версии мессенджера WhatsApp для iOS, но она будет присутствовать и для смартфонов на Android.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp работают над новой функцией для групп внутри приложения. Речь идет о функции под названием «Сообщество». Ожидается, что таким образом в мессенджере появятся элементы социальных сетей.